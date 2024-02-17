Російські війська продовжили наступ: аналітики назвали напрямок, де окупанти мають "успіх"

Російські війська нещодавно досягли кількох підтверджених "успіхів" уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на захід від Синьківки на східному березі озера Лиман (на північний схід від Куп’янська).

Крім того, геолокаційні кадри показують, що російські війська також нещодавно просунулися на захід від Кармазинівки (на південний захід від Сватового), а геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

"Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, на південний схід від Куп'янська біля Іванівки, Табаївки, Тимківки; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки та на південь від Кремінної біля Білогорівки", - наголошують експерти.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська ведуть бої в промисловій зоні на схід від Білогорівки і що українські війська відступили з цього району перед тим, як почати тактичні контратаки.

Нагадаємо, військове командування прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя бійців. Більше про це читайте у новині.

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