Російські війська продовжують наступ у Курській області: в ISW з'ясували, чи є загроза оточення

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області. Російські мілблогери та українські чиновники спростовують цю тезу.

Про це повідомили аналітики ISW.

Російські мілблогери опублікували карти 14 і 15 березня, на яких показано російські та українські позиції в Курській області, які не вказують на те, що російські сили оточили українські сили. Також два російські мілблогери прямо спростували заяву Путіна про те, що російські війська оточили значну кількість українських сил у цьому районі 13 і 14 березня.

"Один мілблогер охарактеризував заяви Путіна як наратив, спрямований на те, щоб вплинути на президента США Дональда Трампа напередодні мирних переговорів", - йдеться у звіті.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські війська марно намагаються оточити українські сили в Курській області. Він додав, що Путін намагається затягнути обговорення американсько-української пропозиції про 30-денне припинення вогню, поширюючи ці заяви.

"Незалежні українські джерела також спростували заяви Путіна про оточення Росією українських сил і зазначили, що українські сили зберігають здатність маневрувати з позицій, що залишилися в Курській області, незважаючи на складну тактичну ситуацію. ISW досі не помітила жодних заяв російських мілблогерів або геолокованих кадрів, які б свідчили про те, що російські війська оточили українські війська в Курській області. Схоже, що станом на цю публікацію українські сили зберігають шляхи виходу через міжнародний кордон зі своїх позицій у Курській області", - пише Інститут.

Російські війська продовжували наступальні дії в Курській області, але станом на зараз не повністю витіснили українські сили з цього району. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в західну Басівку (на північний схід від міста Суми в Сумській області). Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували 15 березня, що російські війська захопили Заолешенку (на захід від Суджі) і Рубанщину (на захід від Суджі), але ISW не знайшло доказів того, що російські війська захопили ці населені пункти повністю. Ворожі мілблогери стверджували, що:

російські війська захопили Гоголевку (на захід від Суджі) і очищають Гуєво (на південь від Суджі)

українські сили утримують позиції поблизу Олешні та Горнального (обидва на південний захід від Суджі).

Також додається. що війська армії РФ продовжували наступати в районі Рубанщини, Гоголівки та Гуєво. Повідомляється, що поблизу Гоголівки діють підрозділи 11-ї окремої повітряно-десантної (ВДВ) бригади РФ, а поблизу Гуєвого – підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот) і 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія).

Раніше експерти ISW пояснили, навіщо Путін бреше про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині.

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