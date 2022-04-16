Російські війська продовжують обстріли Харкова: Терехов повідомив, що кількість жертв зросла

Міський голова назвав ці удари геноцидом.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що 16 квітня російські війська продовжують обстрілювати місто. Так, за день внаслідок обстрілів загинули троє людей, також є багато поранених.
Про це Терехов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Сьогодні нас продовжують обстрілювати. Обстріл був вдень. Там трішки інші цифри – 32 людини отримали поранення, на жаль, двох людей вбило", – розповів міський голова.
"Щойно теж був обстріл по одному з районів Харкова. Там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні і наші медики рятують їм життя на операційному столі", – повідомив Терехов.
Він також висловив переконання, що сьогоднішні та вчорашні обстріли робляться навмисно, щоб посіяти хаос та налякати людей.
"Тому що перший обстріл був у районі ринку. Сьогодні субота і люди пішли купувати продукти харчування та необхідні речі. І в цей час стався обстріл. Тобто – умисний геноцид проти українського народу, нації, міста Харкова", – наголосив мер.
Нагадаємо, в першій половині дня 16 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Спершу повідомлялося про одну загиблу людину та 18 поранених.
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