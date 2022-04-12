Російські війська продовжують обстріли житлових масивів Харкова, Дергачів та П’ятихаток

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування Харкова.

Російські війська 12 квітня продовжують застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас в районі Ізюма окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець.

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Російські війська також продовжують повітряну розвідку району із застосуванням безпілотників.

Для посилення російського угруповання у зазначений район переміщені окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил Росії.

Нагадаємо, за даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, на території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей окупованими залишаються 1,5 тис, населених пунктів.

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