Російські війська просунулися під Куп’янськом: ситуація загострюється

Окупантам вдалось просунутись в районі Куп'янська. На інших напрямках ворог зберігає військову присутність, однак не просувався.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"4 лютого російські війська просунулися на Куп’янському напрямку. 3 і 4 лютого російські війська здійснювали наступальні операції на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Західного (на північ від Куп’янська)", - зазначили експерти.

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець теж повідомив про складну ситуацію.

"Ситуація північніше Куп'янська продовжує погіршуватися. Передові підрозділи противника, очевидно, таки змогли витіснити українські війська із села Западне и розширити свій плацдарм на південь, вздовж Осколу. Підрозділи 6-ї ЗВА противника вперто атакують вздовж дороги Дворічна - Куп'янськ та намагаються пробитися у бік Кіндрашівка та Дорошівка", - написав він.

Він попередив: якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу найближчим часом, то оборона Куп'янська буде ускладнена до краю.

Нагадаємо, перед Кремлем постала нагальна задача вибити українців з Куп'янська і загалом зі східного берега Осколу, щоб убезпечити свої захоплені території. Реалізовувати цей план росіяни почали восени 2023 року.

Куп'янськ - важливий залізничний і транспортний вузол в Харківській області - його звільнили українські війська восени 2022 року.

Місто, розташоване на обох берег ріки Оскіл, стало укріпленим районом Збройних сил України і потенційно залишало можливість Києву готувати наступальні операції вглиб окупованої Росією території Луганської області, насамперед в бік Сватового і Кремінної.

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