Російські війська просунулися у напрямку двох важливих міст на Донеччині - ISW

Американські аналітики припускають, що російська армія незначно просунулася під Торецьком та біля Часового Яру Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на г еолокаційні кадри.

Зазначається, що 7 і 8 вересня окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Григорівки, на схід від Сіверська Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

"Російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Часів Яр і продовжили наступальні операції в цьому районі 8 вересня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів у полях на північ від Калинівки (на північ від Часів Яру). 7 і 8 вересня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, на північ від Часового Яру в напрямку Майського та на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки", - йдеться у звіті.

Також в ISW стверджують, що посійські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку та продовжили наступальні операції в цьому районі 8 вересня.

"Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку. 7 і 8 вересня російські війська продовжували наступальні дії в районі Торецька, на південь від Торецька в районі Нелипівки і на південний захід від Торецька в районі Сухої Балки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією українських аналітиків DeepState, росіяни захопили село Водяне на Донеччині.

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