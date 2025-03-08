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Російські війська просунулися в Курській області та захопили населений пункт: деталі ISW

Російські війська просунулися в Курській області та захопили населений пункт: деталі ISW

Російська армія. / Фото: Associated Press

Окупанти атакують невеликими групами.

Російські війська просунулися в Курській області. Вони атакують слабкі місця української оборони невеликими групами піхоти та час від часу проводять механізовані штурми.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 7 березня геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що росіяни захопили Стару Сорочину, що розташована на північному заході від Суджі. Також з геокадрів видно, що російські війська просунулися на південний схід від Миколаєво-Дарино.

Окрім того, так звані російські мілблогери стверджували, що підрозділи армії РФ захопили Нову Сорочину, Миколаївку та Вікторівку та наступали в районі Малої Локні. Також, за їхньою інформацією, російські військові нібито просунулися в районі Курилівки та Гуєвого. Втім, американські фахівці не підтверджують цих заяв. 

Нагадаємо, у DeepState також повідомили про те, що ворог просунувся на Курщині - в Старій Сорочині та Новій Сорочині.

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