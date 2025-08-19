Російські військові / © Associated Press

Російські війська просунулися одразу на трьох напрямках фронту — на Лиманському, Торецькому та Покровському. Водночас Сили оборони України мають успіх біля Добропілля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У прикордонних районах Курської області 17-18 серпня тривали бої. Росія офіційно підтвердила поранення свого генерал-лейтенанта Еседулли Абачева внаслідок українського удару.

Ворог намагався розвинути наступ у напрямку Сум, однак успіхів не досяг. На півночі Харківщини російські підрозділи діяли поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Синельникового, а також намагалися просунутися в напрямку Великого Бурлука. Жодних підтверджених результатів ці атаки не принесли. Аналогічно безрезультатними залишилися штурми на Куп’янському напрямку та біля Борової — у районах Загризового, Нової Кругляківки та Греківки.

Натомість на Лиманському напрямку зафіксовано певне просування окупантів. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 18 серпня, свідчать, що росіяни просунулися на північ від Лимана — на південний захід від Рідкодуба. Там 17-18 серпня вони вели атаки поблизу Середнього, Шандриголового та Карпівки, у напрямку Корового Яру та Дробишевого, а також у районах Колодязів, Мирного, Торського, Ямполя й Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку агресор також активізувався, однак прорвати оборону не зміг. Атаки зафіксовані біля Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар’ївки та Федорівки.

Без успіху минули й штурми поблизу Часового Яру та Предтечиного. Водночас на Торецькому напрямку окупанти змогли закріпитися в північній частині Яблунівки.

На Покровському напрямку бойові дії мали змінний характер. Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили 17-18 серпня підняли прапор у Золотому Колодязі на північний схід від Добропілля: спершу туди зайшли росіяни, але українські війська відбили населений пункт.

Безрезультатними залишилися атаки противника на Новопавлівському й Великомихайлівському напрямках, а також у східній частині Запорізької області — поблизу Темирівки на північний схід від Гуляйполя та на заході регіону.

На Херсонщині 17-18 серпня зафіксовано лише обмежені штурми без просувань.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Запорізький, Покровський та, ймовірно, Новопавлівський напрямки залишаються головними для російського наступу. Так, на Покровському ворог намагається охопити агломерацію з двох боків. У Запорізькій області окупанти прагнуть прорвати оборону та захопити весь регіон. Водночас у Херсонській області активність загарбників зосереджена в острівній зоні, на великий наступ найближчим часом чекати не варто.