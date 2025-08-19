ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
465
Час на прочитання
2 хв

Російські війська просунулися на трьох напрямках, а ЗСУ відбили село — ISW

Ворог досяг певних успіхів на трьох ділянках фронту, за даними аналітиків ISW.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські війська просунулися одразу на трьох напрямках фронту — на Лиманському, Торецькому та Покровському. Водночас Сили оборони України мають успіх біля Добропілля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У прикордонних районах Курської області 17-18 серпня тривали бої. Росія офіційно підтвердила поранення свого генерал-лейтенанта Еседулли Абачева внаслідок українського удару.

Ворог намагався розвинути наступ у напрямку Сум, однак успіхів не досяг. На півночі Харківщини російські підрозділи діяли поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Синельникового, а також намагалися просунутися в напрямку Великого Бурлука. Жодних підтверджених результатів ці атаки не принесли. Аналогічно безрезультатними залишилися штурми на Куп’янському напрямку та біля Борової — у районах Загризового, Нової Кругляківки та Греківки.

Натомість на Лиманському напрямку зафіксовано певне просування окупантів. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 18 серпня, свідчать, що росіяни просунулися на північ від Лимана — на південний захід від Рідкодуба. Там 17-18 серпня вони вели атаки поблизу Середнього, Шандриголового та Карпівки, у напрямку Корового Яру та Дробишевого, а також у районах Колодязів, Мирного, Торського, Ямполя й Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку агресор також активізувався, однак прорвати оборону не зміг. Атаки зафіксовані біля Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар’ївки та Федорівки.

Без успіху минули й штурми поблизу Часового Яру та Предтечиного. Водночас на Торецькому напрямку окупанти змогли закріпитися в північній частині Яблунівки.

На Покровському напрямку бойові дії мали змінний характер. Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили 17-18 серпня підняли прапор у Золотому Колодязі на північний схід від Добропілля: спершу туди зайшли росіяни, але українські війська відбили населений пункт.

Безрезультатними залишилися атаки противника на Новопавлівському й Великомихайлівському напрямках, а також у східній частині Запорізької області — поблизу Темирівки на північний схід від Гуляйполя та на заході регіону.

На Херсонщині 17-18 серпня зафіксовано лише обмежені штурми без просувань.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Запорізький, Покровський та, ймовірно, Новопавлівський напрямки залишаються головними для російського наступу. Так, на Покровському ворог намагається охопити агломерацію з двох боків. У Запорізькій області окупанти прагнуть прорвати оборону та захопити весь регіон. Водночас у Херсонській області активність загарбників зосереджена в острівній зоні, на великий наступ найближчим часом чекати не варто.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie