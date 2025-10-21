Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського — DeepState оновив мапу

Російські військові / © Reuters

На карті оновлено ділянки лінії фронту поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського. Зміни позначені як просування РФ. Інші деталі щодо характеру руху або глибини просування наразі не уточнюються.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, бойові дії тривають.

Нагадаємо, напередодні аналітики ISW зафіксували просування російських військ на північ від Мирнограда (поблизу Покровська), хоча заяви про їхнє входження до центру міста не підтверджені. На Покровському напрямку тривають активні бої та атаки росіян на кількох ділянках. У 7-му корпусі ДШВ інформували, що на південь від Покровська ворог має перевагу в живій силі, але ЗСУ продовжують контратакувати, знищувати ДРГ та успішно протидіяти російським дронам, що змусило окупантів збільшити використання КАБів.