Російські війська просунулися у Донецькій та Запорізькій областях — DeepState

Російські війська / © Associated Press

Російська армія просунулася на кількох напрямках у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог зафіксував просування поблизу Дронівки, Никонорівки та Паньківки у Донецькій області. Також зміни на лінії фронту зафіксовані в районі Гуляйполя Запорізької області.

Ситуація на цих напрямках залишається напруженою, а бойові дії тривають.

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

«Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», — уточнив він.