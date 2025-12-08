- Дата публікації
Російські війська просунулися у Мирнограді: DeepState повідомляє про зміни на фронті
Аналітичний проєкт DeepState фіксує нове просування російських окупаційних військ на Донеччині.
У повідомленні зазначається: ворог зміг просунутися поблизу Катеринівки, а також у межах міста Мирноград.
Про це пише аналітичний проєкт DeepState.
Деталі щодо характеру просування та поточних позицій сторін уточнюються.
Мирноград залишається однією з найгарячіших точок на Покровсько-Мирноградському напрямку, де тривають інтенсивні бої та постійні спроби противника покращити свої тактичні позиції.
Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.
«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», — написали у відомстві.
Про те, що Мирноград зараз як ніколи близький до оточення заявили також аналітики DeepState.