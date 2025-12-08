Російські війська просунулися у Мирнограді: DeepState повідомляє про зміни на фронті

Мирноград / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

У повідомленні зазначається: ворог зміг просунутися поблизу Катеринівки, а також у межах міста Мирноград.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

Деталі щодо характеру просування та поточних позицій сторін уточнюються.

Мирноград залишається однією з найгарячіших точок на Покровсько-Мирноградському напрямку, де тривають інтенсивні бої та постійні спроби противника покращити свої тактичні позиції.

Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», — написали у відомстві.

Про те, що Мирноград зараз як ніколи близький до оточення заявили також аналітики DeepState.