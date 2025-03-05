Російські війська просуваються в Курській області далі: подробиці аналітиків ISW

Протягом 4 березня російські війська продовжили наступальні операції в Курській області. Втім, не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що так звані російські мілблогери стверджували, що війська РФ захопили Нікольський і Нову Сорочину, що розташовані на північний захід від Суджі, а також - просунулися поблизу Малої Локні. Втім, американські аналітики не можуть підтвердити ці заяви.

Російські війська вели наступальні дії на північний захід від Суджі - в районі Малої Локні та Лебедівки; на північ від Суджі - біля Черкаського Поріччя; на південний схід від Суджі - біля Черкаської Конопельки; і на південь від Суджі - біля Гуєва.

Також російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували біля Малої Локні та Курилівки (на північ від Суджі).[35]

Американські фахівці також вказують на те, що напередодні Генштаб України повідомив про знищення підрозділами ЗСУ військовий об’єкт російського 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої окремої мотострілецької бригади (5-а загальновійськова армія (ОСА), СВО) поблизу Троїцького. Російські війська використовували цей об’єкт для планування та проведення атак і нанесення ударів від першої особи (FPV) по українських позиціях і що в результаті удару загинули до 30 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState заявили, що РФ тримає під вогнем усю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину. Наразі ситуація на Курському напрямку дуже складна, тому що ворог зосередився на обмеження нашої логістики, наголосили фахівці.

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