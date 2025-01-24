Російські війська просуваються в районі "українського плацдарму" в Курській області: деталі ISW

Війська Російської Федерації просунулися у Курській області протягом минулої доби, 23 січня, - в районі "українського плацдарму".

Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 22 січня показують, що росіяни просунулися на південний схід від Толстого Лугу, що розташований на північний захід від Суджі. Окрім того, що російські війська продовжували наступати біля Погребків, Нікольського, Кругленького, в районі Куріловки та Гуєво.

Командир української розвідгрупи, яка діяла в Курській області, повідомив 22 січня, що війська РФ наступають лише вдень на цьому напрямку і зазвичай ведуть штурм піхотою без техніки. Український батальйон безпілотників напередодні опублікував кадри, як батальйон завдає удару по російському зенітному комплексу "Тор" у Бєлгородській області.

Нагадаємо, західні чиновники заявляють про великі втрати Північної Кореї на війні в Росії. Зокрема, загинуло близько 1000 солдатів КНДР.

Читайте також:

Як Поліські десантники взяли в полон військовослужбовця КНДР