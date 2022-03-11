Російські війська ракетами обстріляли Баришівку у Броварському районі – фото

За попередніми даними, жертв внаслідок авіаудару немає.

У селищі міського типу Баришівка, що у Броварському районі російські окупанти з ракети "Іскандер" обстріляли житлові та приватні будинки.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ. Згідно з інформацією, унаслідок авіаудару було пошкоджено повністю 60-квартирний будинок. Чотири багатоквартирні будинки та десять приватних будинків були пошкоджені частково.

За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 березня, армія Російської Федерації завдала удару по аеродрому біля Луцька. Вранці о 05:45 на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. На місці виникла пожежа.

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