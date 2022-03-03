Російські війська ракетами обстріляли курортну Затоку в Одеській області

Інформації про постраждалих немає.

Російські військові здійснили ракетний обстріл в курортному селищі Затока Одеської області.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

facebook.com/DSNSODE

Відомо, що під час обстрілів ракетами ніхто не постраждав:

facebook.com/DSNSODE

"Велика" армія "руСкАвА мІрА" здійснила ракетний обстріл в курортному селищі Затока Одеської області. Усі живі та неушкоджені. Не зрозуміло, що було їхньою ціллю, хіба що табір ромів, яких вони тепер вже бояться, але і ті з'їхали на нове місце задовго до атаки. Жарти жартами, але ці нікчеми заплатять за усе зло, яке спричинили нашій країні", - йдеться у повідомленні головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.