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Російські війська ракетами обстріляли курортну Затоку в Одеській області

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Російські війська ракетами обстріляли курортну Затоку в Одеській області

facebook.com/DSNSODE

Інформації про постраждалих немає.

Російські військові здійснили ракетний обстріл в курортному селищі Затока Одеської області.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

© facebook.com/DSNSODE
facebook.com/DSNSODE

Відомо, що під час обстрілів ракетами ніхто не постраждав:

© facebook.com/DSNSODE
facebook.com/DSNSODE

"Велика" армія "руСкАвА мІрА" здійснила ракетний обстріл в курортному селищі Затока Одеської області. Усі живі та неушкоджені. Не зрозуміло, що було їхньою ціллю, хіба що табір ромів, яких вони тепер вже бояться, але і ті з'їхали на нове місце задовго до атаки. Жарти жартами, але ці нікчеми заплатять за усе зло, яке спричинили нашій країні", - йдеться у повідомленні головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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