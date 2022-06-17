"Російські війська самі почнуть відходити з України": Арестович назвав приблизні терміни

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що одного разу на фронті відбудеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум і Чернігова.
У російських окупантів виникне відчуття безглуздості того, що відбувається.
Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 17 червня.
"Мова піде про звільнення всієї нашої території воєнним шляхом, у крайньому разі, до лінії 23 лютого. Тому що одного разу відбудеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум і Чернігова. Наче не отримавши повний воєнний розгром, але розуміючи безперспективність, почнуть відходити", – розповів радник голови ОП.
"Вони вже близькі до межі насичення. Зараз, звичайно, вони підзібрали ресурси і ломанулися на Слов’янському та Попаснянському напрямках. Але зауважте, Херсонська – обороняється, Запорізька – стоїть і ресурсів туди вже не вистачає. Не вистачає резервів", – зазначив Арестович.
Він також спрогнозував приблизні терміни, коли російські війська почнуть відходити з українських територій.
"Ну, ще трішки, ще якісь строки. Можна сказати – 2-3 тижні, насправді – ні, там більше буде, можливо місяць-півтора. Але вони зупиняться. І тоді виникне відчуття (в окупантів – ред.), дуже важливе з ідеологічного погляду, і з погляду перемоги в ментальному просторі – безглуздості того, що відбувається", – сказав радник керівника ОП.
Нагадаємо, Арестович також висловив думку, що західні партнери не хочуть остаточної поразки Росії у війні в Україні.
Читайте також:
- ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від окупованого Херсона - Арестович
- Запрацювали британські ракети: Арестович розповів, як потонув російський корабель "Васілій Бех"
- "Відвойовувати шматки землі": Кулеба розповів, коли на фронті настане ключовий момент