"Російські війська самі почнуть відходити з України": Арестович назвав приблизні терміни

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що одного разу на фронті відбудеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум і Чернігова.

У російських окупантів виникне відчуття безглуздості того, що відбувається.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 17 червня.

"Мова піде про звільнення всієї нашої території воєнним шляхом, у крайньому разі, до лінії 23 лютого. Тому що одного разу відбудеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум і Чернігова. Наче не отримавши повний воєнний розгром, але розуміючи безперспективність, почнуть відходити", – розповів радник голови ОП.

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"Вони вже близькі до межі насичення. Зараз, звичайно, вони підзібрали ресурси і ломанулися на Слов’янському та Попаснянському напрямках. Але зауважте, Херсонська – обороняється, Запорізька – стоїть і ресурсів туди вже не вистачає. Не вистачає резервів", – зазначив Арестович.

Він також спрогнозував приблизні терміни, коли російські війська почнуть відходити з українських територій.

"Ну, ще трішки, ще якісь строки. Можна сказати – 2-3 тижні, насправді – ні, там більше буде, можливо місяць-півтора. Але вони зупиняться. І тоді виникне відчуття (в окупантів – ред.), дуже важливе з ідеологічного погляду, і з погляду перемоги в ментальному просторі – безглуздості того, що відбувається", – сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, Арестович також висловив думку, що західні партнери не хочуть остаточної поразки Росії у війні в Україні.

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