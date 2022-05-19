Російські війська сформували два загони бойових кораблів: є загроза ракетних ударів з моря

Російські війська не полишають планів закріпитися на острові Зміїному та атакувати з моря, тож задля цього сформували два загони бойових кораблів.
Проте наразі штормова погода Чорного моря змушує ці загони укриватися ближче до пунктів базування вокупованому Криму.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" 19 травня.
"Тим не менш, 2 кораблі-носії крилатих ракет продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси, і стратегічна авіація противника", – зазначається в повідомленні.
Загалом російські війська не ведуть активних наступальних дій на лінії зіткнення, готують додаткові рубежі оборони та зазнають суттєвого впливу на морально-психологічний стан через успіхи та просування українських військ на сході держави.
У Миколаївській області окупанти продовжують обстріли населених пунктів. В обласному центрі відносно спокійно.
У Херсонській області російські війська намагались видати свій обстріл Чорнобаївки за дії ЗСУ. Проте місцеві жителі дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокацію не піддалися, зазначили в ОК "Південь".
Жителі Херсонської області намагаються виїхати з неї якнайдалі через критичну ситуацію в селах, які межують з сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Але окупанти заблокували в’їзд та виїзд з області та обстрілюють евакуаційні колони.
Нагадаємо, 18 травня в ОП "Південь" повідомили, що в Чорному морі на чотирьох російських кораблях – у готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.
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