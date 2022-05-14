Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські війська скидають на "Азовсталь" авіабомби, задіююють важку артилерію і танки

Дата публікації
Перегляди
876
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські війська скидають на "Азовсталь" авіабомби, задіююють важку артилерію і танки

Telegram-канал полку "Азов"

Російська війська 14 травня продовжують штурм території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, застосовуючи авіабомбардування, важку артилерію і танки.

Захисники Маріуполя відбивають намагання окупантів прорвати позиції та стримують їхні війська.

Про це повідомив полк "Азов".

"Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій", – йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника", – наголосили в полку "Азов".

Нагадаємо, 14 травня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з "Азовсталі". Він може бути укладений за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники "Червоного хреста".   

Ірина Верещук про обмін важкопоранених військових та фільтрацію цивільних

Ірина Верещук про обмін важкопоранених військових та фільтрацію цивільних

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація