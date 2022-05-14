Російські війська скидають на "Азовсталь" авіабомби, задіююють важку артилерію і танки

Російська війська 14 травня продовжують штурм території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, застосовуючи авіабомбардування, важку артилерію і танки.
Захисники Маріуполя відбивають намагання окупантів прорвати позиції та стримують їхні війська.
Про це повідомив полк "Азов".
"Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій", – йдеться у повідомленні.
"Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника", – наголосили в полку "Азов".
Нагадаємо, 14 травня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з "Азовсталі". Він може бути укладений за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники "Червоного хреста".
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