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Російські війська спробували прорвати оборону неподалік Марʼїнки, проте зазнали втрат

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Російські війська спробували прорвати оборону неподалік Марʼїнки, проте зазнали втрат

Фото: Associated Press

Російські окупанти 4 серпня безуспішно намагалися прорвати українську оборону неподалік від Марʼїнки Донецької області. Але ворог зазнав там втрат та відійшов.

Водночас війська Росії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках не проводили активних наступальних дій.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Проте війська загарбників ведуть обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Новополя Донецької області.

Нагадаємо, раніше представники Генштабу повідомили, що російські війська під час боїв витіснили українських бійців з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Водночас протягом тижня ЗСУ звільнили два села в Донецькій області – Мазанівку та Дмитрівку.

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