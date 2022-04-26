Російські війська стараються просунутися до Кривого Рогу, проте за добу зазнали великих втрат

Російські війська стараються просунутися до Кривого Рогу, проте за добу зазнали великих втрат

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив 26 квітня, що російські війська докладають великих зусиль, щоб просунутися у напрямку Кривого Рогу. Проте за попередню добу вони втратили багато членів особового складу та боєприпасів.

Окупанти концентрують свої сили на півночі Херсонської області.

Про це Арестович розповів на вечірньому брифінгу.

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"До надзвичайних зусиль противник вдається на напрямку Кривого Рогу. Концентруючи свої сили на півночі Херсонської області, намагаючись просунутись у бік Кривого Рогу. Але сьогодні протягом доби вони зазнали там втрат. Не менше 70 військовослужбовців убиті, знищені. І склад боєприпасів до того ж", – розповів радник керівника ОП.

"Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію і проводять її вдало", – додав він.

Нагадаємо, 25 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська почали інтенсивніше обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області в напрямку міста. Ворог зробив спроби перейти в наступ, але під вогнем ЗСУ змушений був відступити.

Мапа російсько-української війни станом на 26 квітня

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