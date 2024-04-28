Російські війська суттєво збільшили кількість штурмів позицій ЗСУ у Луганській області - ОВА

Минулої доби бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі.

Російські військові значно збільшили кількість штурмів і обстрілів українських позицій та населених пунктів у Луганській області.

Про це повідомляє голова ОВА Артем Лисогор.

"Минулої доби атаковані Новоєгорівка, Стельмахівка. Бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці та Серебрянському лісу. Також зафіксовано понад 60 артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів", - написав посадовець.

Також, за його словами, під вогонь росіян потрапили Греківка, Невське, Куземівка, Стельмахівка, Макіївка. Окрім того, 14 БПЛА противника намагалися вразити територію Невського та Куземівки.

Лисогор додав, що у так званій "ЛНР" окупаційна влада заборонили проведення масових заходів.

"Відтепер на кожну подію, де планують зібратися понад 50 осіб, потрібен дозвіл місцевих осередків фсб, міністерства внутрішніх справ, військової комендатури. Тобто, рішення ухвалять тільки обраним. Такі обмеження триватимуть "до завершення воєнного положення", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 28 квітня розповіли про актуальну ситуацію на фронті.

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