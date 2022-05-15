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Російські війська своїми щоденними обстрілами роблять безлюдними села на півдні Миколаївщини

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Російські війська своїми щоденними обстрілами роблять безлюдними села на півдні Миколаївщини

Люди тікають від окупантів цілими населеними пунктами, а ворог не шкодує ні приватного сектору, ні шкіл, ні адмінбудівель, ані навіть церков.

За мірилами окупантів, це - елітне село - широкі заасфальтовані дороги, у всіх будинках: комунікації, футбольне поле зі штучним покриттям. Населення кілька тисяч людей, та так було до війни. Окупанти знищують все, що потрапляє на очі, село обстрілюють щодня, йдеться в ТСН.

Місцеві Валерій і Валентин міни і снаряди, яким росіяни закидують село, іронічно називають “подарунками”. «Це по моєму (будинку- ред.) с вертольоту «подарок» прилетів . Ми іноді тут каву  п’ємо, а інколи прячимося від "подарунків", які нам присилають», - розказують чоловіки.  

В кімнаті для кавопиття, а точніше, в підвалі, темно, прохолодно, зате – безпечніше.

Під час одного з таких бомбувань загарбники поцілили в тутешню школу. Вочевидь сучасний, кількаповерховий навчальний заклад теж муляв око ординців своєю новизною.  А на сусідній вулиці росіяни зрівняли з землею – храм, який, до того ж, належав саме московському патріархату. Церкву зруйнували не якимось випадковим артобстрілом, на неї цілеспрямовано скинули авіабомбу.

Ще одна прикмета прифронтових сіл - сотні свійських тварин і птахів на вулицях. Худоба, хоч і вільна ходити будь-куди, але все ж - крутиться біля рідних стаєнь. Від початку війни з села виїхали майже всі люди і лишили дуже багато свійської худоби, і от зараз всі ці корівки виживають на старих запасах.

Місцеві, які не виїхали, вимушено призвичаюються до небезпечних умов життя. За два місяці на слух уже розрізняють типи снарядів - не гірше військових.

Загарбники змушують тікати цілі села на Миколаївщині

Загарбники змушують тікати цілі села на Миколаївщині

Жителі прифронтових сіл з притаманним південним оптимізмом переконані, все що поруйнували ординці, дуже швидко відбудуємо. І перемога обов’язково буде, зовсім скоро.

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