Російські війська в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду: мирні мешканці вважають, що окупанти взяли Київ

Російські окупанти в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду.

Для місцевих мешканців вони транслюють альтернативну “реальність”, в якій військові злочинці РФ вже “марширують Хрещатиком, а що Харків перебуває під контролем Росії”.

Про це на своїй сторінці с соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти “наглухо” закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні. Військові РФ контролюють, що місцеві мешканці фотографують і знімають на відео.

Зараз, каже Андрющенко, маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем Росії та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.

“Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдат, а навіть при його отриманні – російській солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та «волонтери» від ФСБ. Саме тому ви можете побачити або точно вивернені кадри «благодарних маріупольців», або щось, що знято швидко з машини. При виїзді на фільтрації теж видаляється весь контент, який може показати правду життя”, — розповів Петро Андрющенко.

Окремо він закликав громадськість розповідати правду про Маріуполь та ділитися достовірною інформацію про ситуацію у місті.

Нагадаємо, що у Київській області залишаються неупізнаними 280 тіл убитих окупантами людей.

Читайте також: