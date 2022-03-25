Російські війська в Україні тероризують цивільних та примусово вивозять їх до РФ – Генштаб ЗСУ

Російські війська в Україні тероризують цивільних та примусово вивозять їх до РФ – Генштаб ЗСУ

Окупанти також здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ продовжують фіксувати факти злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу 25 березня.

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"На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію Російської Федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі", – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія примусово щоденно вивозить українців на свою територію, позбавляє їх документів, засобів зв’язку і розподіляє по своїх регіонах. Також, за даними президента, до РФ було вивезено 2 тис. українських дітей.