Російські війська в Житомирі завдали авіаудару по гуртожитку та заводу

Російські війська в Житомирі завдали авіаудару по гуртожитку та заводу

Є поранені серед цивільних.

Російські військові 8 березня завдали авіаудару по гуртожитку та заводу в Житомирі, внаслідок чого гуртожиток повністю зруйнований.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

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"У цьому будинку вже 20 років живуть звичайні житомиряни. Це колишні відставники, які служили ще в радянській армії. Прості люди, які отримали там квартири і живуть вже багато-багато років", ­– розповів мер Житомира.

Згодом він повідомив у Мережі, що внаслідок ворожого удару є поранені серед цивільних, проте не уточнив їхню кількість.

"Наступна інформація ­– завод Izovat. Я розумію, що це дуже важливе підприємство для "рашки", тому що цей завод реально дає 70% всієї мінеральної вати в Україні. З точки зору завдання стратегічного удару по "рашці" щодо відмови від газу, він їх дуже-дуже бентежить", ­– розповів Сухомлин.

У Мережі також опубліковане відео наслідків удару по гуртожитку.

Нагадаємо, ввечері 7 березня російські війська обстріляли з повітря нафтобази у Житомирі та смт Черняхів Житомирської області.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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