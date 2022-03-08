Російські війська в Житомирі завдали авіаудару по гуртожитку та заводу

Є поранені серед цивільних.
Російські військові 8 березня завдали авіаудару по гуртожитку та заводу в Житомирі, внаслідок чого гуртожиток повністю зруйнований.
Про це у відеозверненні повідомив міський голова Сергій Сухомлин.
"У цьому будинку вже 20 років живуть звичайні житомиряни. Це колишні відставники, які служили ще в радянській армії. Прості люди, які отримали там квартири і живуть вже багато-багато років", – розповів мер Житомира.
Згодом він повідомив у Мережі, що внаслідок ворожого удару є поранені серед цивільних, проте не уточнив їхню кількість.
"Наступна інформація – завод Izovat. Я розумію, що це дуже важливе підприємство для "рашки", тому що цей завод реально дає 70% всієї мінеральної вати в Україні. З точки зору завдання стратегічного удару по "рашці" щодо відмови від газу, він їх дуже-дуже бентежить", – розповів Сухомлин.
У Мережі також опубліковане відео наслідків удару по гуртожитку.
Нагадаємо, ввечері 7 березня російські війська обстріляли з повітря нафтобази у Житомирі та смт Черняхів Житомирської області.
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