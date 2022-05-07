Російські війська вбили трьох українських військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних – "Азов"

Під час евакуації мирних жителів з маріупольського заводу "Азовсталь" 6 травня внаслідок російських обстрілів загинули троє українських військових.
Ще шестеро захисників Маріуполя отримали поранення.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на командування полку "Азов".
"Вчора (6 травня – ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА", – розповів представник полку "Азов".
Нагадаємо, раніше 7 травня полк "Азов" спростував черговий фейк росіян про те, що нібито його бійці вийшли до окупантів з білими прапорами. Насправді ж білі прапори використовуються обома групами під час евакуації мирного населення.
Зауважимо, 6 травня з "Азовсталі" на вільні території України евакуювали 50 людей. Водночас окупанти депортували з Маріуполя понад 370 людей.
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