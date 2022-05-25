Російські війська вдарили по Миколаєву ракетами "Торнадо-С", є постраждалі (фото)

Російські війська вдарили по Миколаєву ракетами "Торнадо-С", є постраждалі (фото)

Російські війська ввечері 24 травня завдали по Миколаєву артилерійського удару ракетною системою залпового вогню "Торнадо-С". Одна людина зазнала поранень.

Внаслідок ракетного удару пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації 25 травня.

"Внаслідок обстрілу околиць міста було завдано значної шкоди багатоповерховому будинку. Одна особа зазнала поранень", – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що зараз тривають слідчі дії щодо чергового епізоду воєнних злочинів окупантів проти мирних жителів Миколаєва.

Нагадаємо, протягом 23 травня російські війська теж обстрілювали Миколаїв, а також населені пункти на межі з Херсонською областю. Того дня поранень зазнали 15 людей.

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