Російські війська вдарили по мосту через Дністровський лиман: голова Одеської області назвав мету окупантів

Російські війська вдарили по мосту через Дністровський лиман: голова Одеської області назвав мету окупантів

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко висловив переконання, що завданим російськими військами ударом по мосту через Дністровський лиман у Затоці країна-агресор намагалася відрізати частину області та створити напруженість на фоні подій у невизнаному Придністров’ї.

Нагадаємо, 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

Свою думку щодо цих подій Марченко висловив у відеозверненні, опублікованому в Мережі.

Також читайте Окупанти обстріляли громаду Сумської області з мінометів - ОВА

"Сьогодні противник наніс удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша впала неподалік, а третя впала у воду. Дякувати Богу, постраждалих немає", – повідомив голова області.

"Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї", – зазначив Марченко.

Він також закликав не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати жителів Одеської області подібними терористичними актами.

Голова області додав, що тривають ведуться ремонтні роботи пошкодженого залізничного полотна.

Нагадаємо, нардеп від "Голосу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що російські війська справді планують робити коридор до Придністров'я. Але це наступне завдання, яке, як вважають окупанти, вони зроблять, коли виконають свої поставлені завдання на Донбасі.

Стали відомі імена ще двох жертв в результаті ракетного удару в Одесі

Читайте також: