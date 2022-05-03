Російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

Пошкодження інфраструктури тяжкі, затримано 14 пасажирських поїздів.
Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.
Серед залізничників та наших пасажирів, за оперативною інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомив керівний "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом 2-х годин.
Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.
Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.
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