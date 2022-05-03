Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

Дата публікації
Перегляди
419
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

Ілюстративне фото

Пошкодження інфраструктури тяжкі, затримано 14 пасажирських поїздів.

Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Серед залізничників та наших пасажирів, за оперативною інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив керівний "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом 2-х годин.

Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи. 

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.

Читайте також:

Наступна публікація