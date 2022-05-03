Російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

Російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

Пошкодження інфраструктури тяжкі, затримано 14 пасажирських поїздів.

Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Серед залізничників та наших пасажирів, за оперативною інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив керівний "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Також читайте Сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами по Одещині

Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом 2-х годин.

Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.

Читайте також: