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Російські війська вдарили по Сумській області, випустивши понад 50 снарядів

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Російські війська вдарили по Сумській області, випустивши понад 50 снарядів

Getty Images

Російські військові 27 квітня знову почали обстрілювати Сумську область, зокрема лише за пів години окупанти випустили понад півсотні снарядів.

Втрати серед місцевих жителів у війні наразі уточнюються.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він уточнив, що російські війська відкривали вогонь по території Есманської громади.

"Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів по нашій території за останні пів години. Втрати уточнюються", – написав Живицький.

Нагадаємо, Луганська область теж потерпає від обстрілів російських окупантів. Там 26 квітня загинув цивільний чоловік, зруйновано сім будинків.

Тим часом протягом 27 квітня в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів теж загинув мирний житель, ще восьмеро людей зазнали поранень.

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