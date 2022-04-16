Російські війська вдарили ракетами по Харкову: є жертви та поранені

Російські війська вдарили ракетами по Харкову: є жертви та поранені

Голова області закликав жителів бути вкрай обережними, адже ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали.

Російські окупанти 16 квітня завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого загинула людина, ще щонайменше 18 – зазнали поранень.

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, пише "Суспільне Харків".

Він зазначив, що це лише попередні дані. Раніше харків'яни повідомили про вибух.

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Ракетний удар підтвердив і голова Харківської області Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова та області. Сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків влучила ракета окупантів. 18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, одна людина загинула місці", – йдеться у повідомленні Синєгубова.

Він додав, що зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки удару. Голова області закликав жителів бути вкрай обережними, адже ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали.

Нагадаємо, за попередню добу, 15 квітня, через артилерійські обстріли в Харківському районі загинули 9 людей, іще 60 – потрапили до лікарні. Ворог не може зайти до Харкова, але частково блокує його.

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