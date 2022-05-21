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Російські війська вдарили ракетами по підприємству з добривами в Одеській області: фото руйнувань

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© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"
© Facebook/Оперативне командування "Південь"

Російські війська 20 травня завдали удару крилатою ракетою повітряного базування по промисловому підприємству з добривами в Одеській області. На місці спалахнула пожежа.

Внаслідок влучення ворожої ракети на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 м і завглибшки 3 м. Зруйновані промислові об'єкти.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" 21 травня.

"Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ні постраждалих, ні загрози природному середовищу і здоров'ю цивільного населення немає", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що слідчі Управління СБУ в Одеській області внесли відомості до ЄРДР і почали досудове розслідування за статтею про надмірну жорстокість у війні, грубе нехтування її законами і звичаями.

Нагадаємо, загалом російські окупанти 20 травня випустили чотири ракети по Одеській області. На щастя, ніхто не постраждав.

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