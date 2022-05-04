Російські війська вдарили ракетами по селу в Київській області: спрацювала ППО

Російські війська 4 травня ввечері завдали ракетного удару по селу Требухів Київської області. Згодом місцева влада уточнила, що спрацювала протиповітряна оборона і біля села впали залишки ракети.
Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
"Увага! Є інформація про ракетний удар у с.Требухів. Подробиці з'ясовуємо", – написав Сапожко.
Згодом він оновив інформацію, повідомивши, що спрацювала ППО і біля села впали залишки ракети.
"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО, залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, ввечері 4 травня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу і низка населених пунктів зазнала ракетних ударів.
Зокрема, кілька вибухів пролунали у Дніпрі.
Окрім того, про вибухи в місті повідомила і влада Миколаєва.
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