Російські війська вдарили ракетами по селу в Київській області: спрацювала ППО

Російські війська вдарили ракетами по селу в Київській області: спрацювала ППО

Російські війська 4 травня ввечері завдали ракетного удару по селу Требухів Київської області. Згодом місцева влада уточнила, що спрацювала протиповітряна оборона і біля села впали залишки ракети.

Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

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"Увага! Є інформація про ракетний удар у с.Требухів. Подробиці з'ясовуємо", – написав Сапожко.

Згодом він оновив інформацію, повідомивши, що спрацювала ППО і біля села впали залишки ракети.

"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО, залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, ввечері 4 травня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу і низка населених пунктів зазнала ракетних ударів.

Зокрема, кілька вибухів пролунали у Дніпрі.

Окрім того, про вибухи в місті повідомила і влада Миколаєва.

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