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Російські війська вдарили ракетами по військовому аеродрому на Житомирщині: що пошкоджено

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Російські війська вдарили ракетами по військовому аеродрому на Житомирщині: що пошкоджено

Фото: Associated Press

Російські окупанти вдень 16 серпня завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині. Внаслідок атаки пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.

Ворожі літаки були підняті з території Білорусі. 

Про це Повітряне командування "Центр" повідомило в Мережі.

"Сьогодні вдень, 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно, з винищувачів-бомбардувальників Су-34", – йдеться в заяві.

На щастя, особовой склад аеродрому перебував в укритті, тому не постраждав. 

Нагадаємо, 16 серпня війська російських загарбників завдали ракетного удару по Житомирській області.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин попередив, що окупанти можуть посилити удари по Україні після "бововни" в Криму.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
923
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