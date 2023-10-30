Російські війська вдарили ракетами по околиці Запоріжжя: де сталося влучання

У понеділок, 30 жовтня, о 11:28 російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району. Сталося влучання по об'єкту інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

За словами Малашка, попередньо, окупаційні війська застосували під час атак балістику. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Наразі на місці "прильоту" працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Секретар міськради Анатолій Куртєв зауважив, що окупанти атакували околиці Запоріжжя: "Ушкодження отримало приміщення комунальної установи".

До слова, повітряна тривога в Запорізькій області тривала від 11:06 до 13:00. Під час тривоги у Запоріжжі пролунав звук вибуху.

Як повідомлялося, зранку 30 жовтня росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Крім того, постраждали двоє людей.

Читайте також: