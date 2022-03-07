Російські війська вдарили ракетою "Калібр" у Миколаєві, але місто вдалося відбити

Російські війська вдарили ракетою "Калібр" у Миколаєві, але місто вдалося відбити

Ворог отримав команду взяти місто будь-якою ціною, розповів голова області.

Російські військові вранці 7 березня завдали удару крилатою ракетою "Калібр" по військовій частині у Миколаєві.

Про це у своєму відеозверненні ввечері розповів голова Миколаївської області Віталій Кім.

Він уточнив, що окупанти атакували місто о 05:00.

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"Калібр" ­– крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня, вісім загиблих, вісім безвісти зниклих,19 поранених", ­– розповів Кім.

Він додав, що дані про постраждалих цивільних мирних продовжують збирати.

Водночас український артилерії вдалося відбити Миколаїв у ворога.

"Була команда (російським військам – ред.) – взяти Миколаїв за будь-яку ціну. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту", ­– додав голова області.

Нагадаємо, що вранці 7 березня Кім повідомляв – російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту і українська армія перейшла и наступ.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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