Російські війська вдарили ракетою "Калібр" у Миколаєві, але місто вдалося відбити

Ворог отримав команду взяти місто будь-якою ціною, розповів голова області.
Російські військові вранці 7 березня завдали удару крилатою ракетою "Калібр" по військовій частині у Миколаєві.
Про це у своєму відеозверненні ввечері розповів голова Миколаївської області Віталій Кім.
Він уточнив, що окупанти атакували місто о 05:00.
"Калібр" – крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня, вісім загиблих, вісім безвісти зниклих,19 поранених", – розповів Кім.
Він додав, що дані про постраждалих цивільних мирних продовжують збирати.
Водночас український артилерії вдалося відбити Миколаїв у ворога.
"Була команда (російським військам – ред.) – взяти Миколаїв за будь-яку ціну. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту", – додав голова області.
Нагадаємо, що вранці 7 березня Кім повідомляв – російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту і українська армія перейшла и наступ.
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