Російські війська вдарили у районну лікарню Балаклії, де мер співпрацює з окупантами

Російські війська вдарили у районну лікарню Балаклії, де мер співпрацює з окупантами

Місцева влада намагається евакуювати людей.

Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії, будівля частково пошкоджена.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов.

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Він наголосив, що пацієнти та персонал лікарні потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Голова області запевнив, що місцева влада робить все, шоб врятувати людей.

"Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини!" – наголосив Синєгубов.

Він також зазначив, що Балаклія – це тимчасово захоплена територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

"Обстріл мирного населення росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", – наголосив голова обласної військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що в Харкові окупанти поцілили ракетами на територію Центрального парку, де саме працювали комунальники. Один працівник зазнав поранення.

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