Російські війська вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату та будинках у Сумській області (фото)

Російські війська вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату та будинках у Сумській області (фото)

Російські окупанти 23 квітня обстріляли з артилерії територію Сумської області. Загарбники влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське та на територію приватних будинків.

Постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні в результаті артилерійського обстрілу зі сторони рф у с. Атинське в психо-неврологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. Людських жертв немає. Також у с. Бояро-Лежачі пошкоджені території приватних будинків. Обійшлося без жертв", – йдеться у повідомленні.

"Я вкотре прошу вас бути пильними й обережними на ці вихідні, адже є вірогідність різних провокацій з боку ворога. Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область", – наголосив Живицький.

Нагадаємо, раніше 23 квітня голова Сумської області повідомив, що російські окупанти здійснюють обстріли задля провокацій ЗСУ на трьох громадах: Білопільській, Новослобідській, а також Путивльській громадах.

Читайте також: