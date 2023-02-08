Російські війська вдарили з авіації по Чернігівській області: що відомо

Чи є жертви атаки, поки не відомо.
У середу, 8 лютого, російські війська вдарили з авіації по населеному пунктові у Чернігівській області. Ворог випустив дві ракети типу "повітря-земля".
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано дві ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються", - написав голова області.
До слова, протягом дня 8 лютого на Чернігівщині оголошували повітряну тривогу. Вона тривала від 15:37 до 15:59.
Нагадаємо, 8 лютого в Дніпропетровській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. За словами мера Кам’янського, інформації про постраждалих не надходило. В регіоні понад годину лунала тривога від 11:50 до 12:55.
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