Російські війська вдарили з авіації по Оріхову: влучили у будинки та фабрику

Інформації про жертв немає.

У четвер, 13 квітня, російська армія завдали трьох авіаударів по місту Оріхів Запорізької області. В регіоні вже майже півтори години лунає повітряна тривога.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові", - йдеться у його дописі.

За словами керівника ОВА, фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Масштаби завданих окупантами збитків встановлюють. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 13 квітня близько 11:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 11.32 сирени лунають у всіх регіонах. "Тривога" у більшості регіонів тривала понад 40 хвилин.

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