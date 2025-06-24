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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
942
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Російські війська вдарили по Дніпру: є жертва, потерпілі та руйнування (оновлено)

Через обстріл Дніпра російськими військами є загиблі та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Дніпра 24 червня

Обстріл Дніпра 24 червня

Армія РФ 24 червня вдарила по Дніпру. Через ворожу атаку виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема — гуртожиток, гімназія, адмінбудівля.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Дніпра 24 червня

Обстріл Дніпра 24 червня

Як уточнив мер міста Борис Філатов, після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі.

«Попередньо, є один загиблий», — зазначив посадовець.

Влада продовжує збирати інформацію та повідомлятиме населення згодом.

Обстріл Дніпра 24 червня

Обстріл Дніпра 24 червня

Пізніше в ОВА уточнили, що у Дніпрі станом 13:00 один загиблий і понад 20 постраждалих. 

“Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості”, — деталізував Лисак.

Обстріл Дніпра 24 червня

Обстріл Дніпра 24 червня

Ми повідомляли, що у вівторок, 24 червня, у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу о 10:56 через загрозу балістики. Російська армія атакувала обласний центр.

Згодом стало відомо, що через удар балістики пошкоджено потяг Одеса-Запоріжжя. Мережею ширилася інформація про приліт ракети у сам потяг, але її спростували.

«На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої. „Укрзалізниця“ готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя», — наголосили в компанії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
942
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