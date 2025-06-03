- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 395
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські війська вдарили з РСЗВ по Харківщині: є загиблі
Попередньо, через обстріл Харківської області є загиблі та поранені.
Армія РФ 3 червня завдала ударів РСЗВ по Харківщині. Під удар потрапив житловий сектор села Чистоводівка Ізюмського району.
Про це повідомляє ДСНС.
“За попередніми даними, 2 людей загинули, ще 3 постраждали”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь. До ліквідації наслідків залучені 3 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.
Нагадаємо, 26 травня російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.
Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, тривають.