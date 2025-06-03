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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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395
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1 хв

Російські війська вдарили з РСЗВ по Харківщині: є загиблі

Попередньо, через обстріл Харківської області є загиблі та поранені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Харківщини 3 червня

Обстріл Харківщини 3 червня

Армія РФ 3 червня завдала ударів РСЗВ по Харківщині. Під удар потрапив житловий сектор села Чистоводівка Ізюмського району.

Про це повідомляє ДСНС.

“За попередніми даними, 2 людей загинули, ще 3 постраждали”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь. До ліквідації наслідків залучені 3 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Нагадаємо, 26 травня російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.

Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, тривають.

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