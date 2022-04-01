Російські війська відходять з Чернігівської області, але розслаблятися рано - Чаус

Наразі українські бійці проводять зачистку та розмінування території.
Російські війська завдяки Збройним силам України потроху відходять з Чернігівської області.
Про це під час відеозвернення розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"Для чого вони це роблять – тільки їм відомо. Але я сподіваюся, що назавжди. Але, навіть, якщо вони відходять для перегрупування, щоб повернутися, ми їх будемо чекати з подвійним "радушієм".
Наразі українські військові займаються розмінуванням населених пунктів, де стояли росіяни і зачисткою.
Також Чаус попередив про можливі авіаційні і ракетні удари по області: "Тому в мене велике прохання: за сигналом тривоги перебувати в укриттях. Нам ще рано розслаблятися".
Раніше стало відомо, що підрозділи оперативного командування "Північ" звільнили від військ РФ два населені пункти в Чернігівській області – Слобода та Лукашівка.
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