"Російські війська видихнулися та запитують ще одне вікно у війні": Арестович про провальну стратегію Кремля

Війська РФ потребують "вікна", тому що їхні сили закінчуються. Тож, першим таким вікном стала "зернова угода" (22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. А вже вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту - ред.), а другим - ЗАЕС.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів це під час бесіди з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"Агресія хороша тоді, коли вона відбувається за 22 дні, але якщо агресія перевалила за місяць, максимум за два, вона вже не вдалася. Це вже агресія, що провалилася", - зазначив Арестович.

Він додав, що ідеальна війна - це як ідеальний газ - абстрактне поняття, якого не існує в природі. Ніколи війна не ведеться на всі 100%. Навіть СРСР у Другій світовій війні, коли йшлося про його виживання, за словами радника керівника Офісу президента, використав 85% своїх ресурсів.

"Нині бачимо ознаки нездатності російської армії продовжувати наступ", - додав Арестович.

Нагадаємо, 7 серпня з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з майже 170 тис. тонн агропродукції.

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