Російські війська відновили активний наступ: Генштаб повідомив, де найгарячіше

Протягом минулої доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Українські війська відбили близько сотні ворожих атак.Найактивніше російські загарбники атакували в районах Лиману, Куп'янська, Авдіївки та Мар'їнки.

Про це повідомив Генеральний штаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

На Куп'янському напрямку українськими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби РФ.

Раніше Генштаб повідомив про нічну атаку по Україні. Більше про це читйате у новині.

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