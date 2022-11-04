Російські війська випустили 70 снарядів та мін по Сумщині: є руйнування

В одній з громад пошкоджені три будинки та чотири господарські приміщення.

Російські окупанти 4 листопада обстріляли Білопільська, Зноб-Новгородськау, Миропільську та Хотінську громади Сумської області, випустивши по них 70 снарядів та мін.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів з території Росії. Зафіксовано дев’ять вибухів. Минулося без руйнувань.

По Хотінській громаді загарбники спершу вели мінометний обстріл (дев’ять "прильотів"), а пообіді ще по двохприкордонних селах вороги вдарили із САУ. Загалом було 15 вибухів. Там теж минулося без руйнувань.

Прикордоння Білопільської громади майже годину росіяни обстрілювали із САУ (28 "прильотів"). Внаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше три житлові будинки та чотири господарські приміщення. Були прямівлучання в помешкання. Минулося без жертв. По іншому селу громади противник гатив із мінометів (чотири "прильоти").

У Зноб-Новгородські громадм під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл (п’ять "черг" із АГС), а по іншому – застосував стрілецьку зброю.

Нагадаємо, рійські окупанти ввечері 3 листопада обстріляли три громади Сумської області, де під ворожий вогонь потрапили ферма, будинок та ангар.

Вже 4 листопада протягом години загарбники обстрілювали прикордонне село Білопільської громади, випустивши по ньому 28 снарядів та завдавши руйнувань.

Понад 150 снарядів за день: рашисти безперервно гатять по громадам Сумщини

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