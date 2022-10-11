Російські війська випустили майже 30 крилатих ракет та влаштували 25 обстрілів з РСЗВ по Україні

Внаслідок чергової масованої ракетної атаки була пошкоджена інфраструктура понад 10 населених пунктів у кількох областях України.

Російські військові 11 жовтня продовжили завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні безпілотники для ураження критичної інфраструктури і житлових районів українських міст.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, протягом доби російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару, випустивши по Україні майже 30 крилатих ракет. Окрім того, загарбники завдали сім авіаударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ракетних атак була пошкоджена інфраструктура понад 10 населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Вночі російська армія спробувала вісьмома іранськими ударними безпілотниками завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури на Миколаївщині. Усі ці БПЛА знищено силами ППО Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що протягом 11 жовтня вдалося збити 14 російських ракет.

Зауважимо, за оцінками військового експерта Романа Світана, нова масштабна ракетна атака з боку Росії може повторитися, але не раніше, ніж через тиждень.

Європейський чиновник ховався від ракетних ударів по Києву

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