Російські війська випустили шість ракет по Одесі: що відомо про пошкодження

Російські війська випустили шість ракет по Одесі: що відомо про пошкодження

Російські війська 7 травня завдали по Одесі шість ракетних ударів. За попередніми даними, постраждалих немає.

Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.

Про це журналістам повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, що окупанти випустили по місту ракети за допомогою стратегічної авіації – літаки, орієнтовно, вилетіли з Каспійського напрямку.

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Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено підприємство із виготовлення меблів у житловому районі. На підприємстві спалахнула пожежа, інформація про розміри збитків та постраждалих уточнюється.

Окрім того, за даними ОК "Південь", у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки.

Ще дві ракети влучили у злітно-посадкову смугу аеропорту та пошкодили радіолокаційні прилади.

На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. За даними ОП "Південь", пожежу на площі близько 900 кв. м ліквідовано. Триває розбір завалів. Залучено понад 60 рятувальників. Постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше цього ж дня жителі Одеси повідомляли про вибухи в місті та ракети в небі над ним.

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