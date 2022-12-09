Російські війська вкотре обстріляли Донецьк: є багато руйнувань (фото, відео)

У місті спалахнула низка пожеж та можуть бути загиблі.

Донецьк знову опинився під обстрілами ввечері 9 грудня, внаслідок чого завдано чималих руйнувань та, можливо, загинули люди.

Про це інформують місцеві пабліки.

Повідомляється, що боєприпаси влучили в місцевий Критий ринок. Зафіксовані "прильоти" і на бульварі Шевченка, проспекті Ватутіна, вулиці 50-річчя СРСР та в інших частинах центру Донецька.

Внаслідок ворожих атак спалахнули пожежі в житлових будинках. Горять і авто. Викладені відеозаписи свідчать, що на місці однієї з пожеж працюють рятувальники, а також прибули карети "швидкої".

У Мережі повідомляється про ймовірних жертв обстрілів.

Нагадаємо, вибухи в Донецьку лунали і 6 грудня, внаслідок чого теж були руйнування. Тоді окупанти вже традиційно звинуватили в обстрілах міста Збройні сили України.

Зауважимо, за даними військового експерта Олега Жданова, на сьогодні ні в Донецьку, ні в Луганську практично немає російських військ. Усе тому, що з низки причин їх там важко утримувати.

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