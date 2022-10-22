Російські війська вкотре обстріляли Сумщину: 143 "прильоти", поранено пенсіонерку

Окупанти гатили з мінометів, артилерії та "Градів".

Російські війська 22 жовтня обстріляли низку громад Сумської області, внаслідок чого поранено жінку та завдано руйнувань.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, за день зафіксовано 143 ворожих "прильоти" по громадах Сумщини. Так, окупанти влаштували сім мінометних обстрілів (72 "прильоти"), два артилерійських обстріли (31 "приліт") та один обстріл з РСЗВ"Град" (40 "прильоти")

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В Есманській громаді загарбники влаштували мінометний обстріл одного з сіл.

У Юнаківській громаді ворожі війська вдарили по території двічі: одного разу – з артилерії, вдруге – з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач.

У Шалигінській громаді російські окупанти влаштували два мінометні та один обстріл з "Градів". Загорівся ліс.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи. В іншому селі громади пошкоджено два житлових будинки, лінію електропередач.

У Білопільській громаді російські війська обстріляли з мінометів село Атинське, випустивши 15 мін.

У Путивльській громаді загарбники влаштували артобстріл. Зафіксовано 11 "прильотів" у селі Малушине.

У Середино-Будській громаді ворог гатив з мінометів, випустивши 11 мін.

У селі Нововолодимирівка пошкоджено два приватних будинки, лінію електропередач. Окрім того, 68-річна жінка отримала осколкові поранення і наразі перебуває у лікарні.

Нагадаємо, напередодні Живицький повідомив, що на кордоні Сумщини з РФ обладнано першу і другу лінії оборони. Проте там не фіксують додаткових скупчень російських військ, ворожих ударних угруповань чи диверсійних груп, як це було перед 24 лютого.

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